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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:06 Вторник, 28 ноября



В Москве температурный режим в эти дни ноября почти соответствует норме. Среднесуточная температура согласно климатическим данным для 28 ноября составляет -3,4 градуса. Но вот снежный покров в Москве до сегодняшнего дня отсутствовал, хотя в эти дни, как правило, высота снега в столице достигает 6-7 см. В прошлом году к этому дню высота снежного покрова составила 8 см. Сегодня ситуация со снегом немного исправится. С подходом атмосферного фронта с запада в Москве ожидается снег от небольшого до умеренного, и образуется снежный покров высотой до 4 см. Надо отметить, что сутки 28 ноября за всю историю регулярных наблюдений за погодой ни разу не отличились значительной суммой осадков. Рекордсменом по этому пункту стало 28 ноября 1961 года, когда в Москве выпало 8,3 мм осадков.



А вот температура в этот день иногда удивляла. В 1969 году 28 ноября был установлен феноменальный максимум, температура выросла почти до 12 градусов тепла, до +11,9. И это за три дня до начала календарной зимы!



В этот день в Москве было и морозно, в далеком 1885 году в утренние часы температура опустилась до -24,5 градуса. Но в ноябре были и более холодные дни, 26 ноября 1890 года воздух выхолодился до -32,8 градуса, и это абсолютный минимум температуры для ноября за всю историю наблюдений.



В прошлом, 2016 году, температура воздуха была выше климатической нормы, на 2 градуса, днем она повысилась почти до +2 градусов. Однако уже на следующий день, 29 ноября, резко похолодало. А в этом году погода в самом конце ноября, наоборот, берет курс на оттепель. / meteonovosti.ru /



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