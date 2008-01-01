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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:28 Вторник, 28 ноября



Не смотря на то, что столичный регион по-прежнему останется на периферии антициклона, под влиянием атмосферного фронта с запада, в течение всего дня будет идти снег. От небольшого на востоке, до умеренного на западе региона. Максимальная температура воздуха в Москве составит -3..-1 градус, по области -6..-1. Таким образом, средняя суточная температура останется близкой к своей климатической норме. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер южный 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.



Атмосферное давление сохраняется значительно выше нормального. На повышенный фон давления ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и, прежде всего гипертонией. У них могут возникать головные боли, скачки артериального давления, боли в области сердца, возможен шум в ушах. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Для большинства же погода будет вполне комфортной. / meteonovosti.ru /



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