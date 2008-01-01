Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
28 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:28 Вторник, 28 ноября

  Не смотря на то, что столичный регион по-прежнему останется на периферии антициклона, под влиянием атмосферного фронта с запада, в течение всего дня будет идти снег. От небольшого на востоке, до умеренного на западе региона. Максимальная температура воздуха в Москве составит -3..-1 градус, по области -6..-1. Таким образом, средняя суточная температура останется близкой к своей климатической норме. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер южный 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление сохраняется значительно выше нормального. На повышенный фон давления ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и, прежде всего гипертонией. У них могут возникать головные боли, скачки артериального давления, боли в области сердца, возможен шум в ушах. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Для большинства же погода будет вполне комфортной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-3
Вт.
28 ноя.
-2
Ср.
29 ноя.
-3
Чт.
30 ноя.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Алис-Спрингс		 -52
Делянкир

некомфортное место: Икалуит
комфортное место: Амбала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100