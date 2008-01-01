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Новости погоды

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На юге Европейской России усиливается ветер

ИА "Метеоновости" / 15:00 Понедельник, 27 ноября

  Значительные перепады атмосферного давления между антициклоном с северо-востока и южным циклоном сохраняются в Крыму и в Краснодарском крае. В районе Новороссийска восточный ветер в порывах достигал силы 19 м/с.

В ближайшие сутки центр циклона окажется на западе Черного моря, градиент давления еще увеличится, поэтому ветер восточной четверти в Крыму будет усиливаться до 17-20 м/с, с такой же силой он будет дуть и на побережье Краснодарского края. / meteonovosti.ru /
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