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Новости погоды
На юге Европейской России усиливается ветер
ИА "Метеоновости" / 15:00 Понедельник, 27 ноября
Значительные перепады атмосферного давления между антициклоном с северо-востока и южным циклоном сохраняются в Крыму и в Краснодарском крае. В районе Новороссийска восточный ветер в порывах достигал силы 19 м/с.
В ближайшие сутки центр циклона окажется на западе Черного моря, градиент давления еще увеличится, поэтому ветер восточной четверти в Крыму будет усиливаться до 17-20 м/с, с такой же силой он будет дуть и на побережье Краснодарского края. / meteonovosti.ru /
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