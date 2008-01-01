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В Якутии морозы усиливаются, сгущаются туманы



ИА "Метеоновости" / 14:39 Понедельник, 27 ноября



На востоке Якутии, особенно в Оймяконье морозы все крепче и крепче. Календарная зима еще не началась, а там по ночам уже трещат 50-градусные морозы. На полюсе холода северного полушария, в Оймяконе, прошедшей ночью мороз усилился до -54,1 градуса.



В соревнование вступили и центральные районы Магаданской области. В Сусумане в ночь на понедельник температура упала до минус 50 градусов, на метеостанции Совхоз Эльген было еще холоднее, минимальный термометр упал до -52 градусов. Суровые морозы в этих регионах пока сохранятся.



По сообщениям ТАСС в Оймяконском районе, где работает 10 средних школ, занятия в школах отменили с 1 по 5 класс, но ученики старших классов все равно отправились на занятия. В Оймяконском районе ученики младших классах не посещают школу, если температура упала до -52 градусов и ниже.



Одна из негативных черт усиления морозов в Якутии и в центре Магаданской области - образование густых морозных туманов в населенных пунктах. Они уже отмечались в Якутске, в Сусумане. Видимость в туманах ухудшалась до 500 м. В селе Намцы, в центре Якутии, видимость в морозном тумане падала утром в понедельник до 200 м, туман до 500 м в населенном пункте сохраняется и сейчас. В районе якутского аэропорта в последние часы видимость в тумане упала до 200 м. Такие туманы очень опасны для авиации, они становятся причиной прекращения полетов воздушных судов. / meteonovosti.ru /



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