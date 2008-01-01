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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 27 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода, на большей территории без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2 градуса, Северо-восточном -2..-3 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -3 градуса, Южном -2..-3 градуса, Юго-западном -3 градуса, Западном -2..-3 градуса, Северо-западном -2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2..-4 градуса, местами порывы южного ветра до 10м/с. / meteonovosti.ru /



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