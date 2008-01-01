

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зима в Москве начнется с оттепели



ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 27 ноября



циклоном и отрогом Сибирского антициклона. К концу рабочей недели влияние циклона и его фронтов усилится, температура воздуха повысится до оттепели.



Во вторник ночью запад столичной области окажется в зоне теплого фронта, местами пройдет снег, минимальная температура в Москве -3..-5. Днем снег от небольшого до умеренного будет наблюдаться на большей части территории, легкий морозец с температурой -1..-3 градусов в столице удержится. За сутки, 28 ноября, на город может выпасть до 4 см снега, вновь сформируется снежный покров.



В среду и четверг время от времени станет приниматься небольшой снежок, температура сохранится отрицательной и ночью, и днем. Только на западе и юго-западе Подмосковья в четверг, 30 ноября, температура может поднятья до 0..+1 градуса.



В пятницу, в первый день календарной зимы, столичный регион окажется в передней части атлантического циклона, усилится ветер, местами его порывы могут достигать 13-18 м/с. Днем пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, температура в Москве повысится до оттепели. Средняя суточная температура окажется выше нормы на 3-4 градуса. Ветреная пасмурная погода с осадками сохранится и в субботу. Атлантическое тепло частично расправится с выпавшим снегом. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



