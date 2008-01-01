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Новости погоды

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Зима в Москве начнется с оттепели

ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 27 ноября

  Всю неделю столичный регион останется в пограничной зоне между атлантическим циклоном и отрогом Сибирского антициклона. К концу рабочей недели влияние циклона и его фронтов усилится, температура воздуха повысится до оттепели.

Во вторник ночью запад столичной области окажется в зоне теплого фронта, местами пройдет снег, минимальная температура в Москве -3..-5. Днем снег от небольшого до умеренного будет наблюдаться на большей части территории, легкий морозец с температурой -1..-3 градусов в столице удержится. За сутки, 28 ноября, на город может выпасть до 4 см снега, вновь сформируется снежный покров.

В среду и четверг время от времени станет приниматься небольшой снежок, температура сохранится отрицательной и ночью, и днем. Только на западе и юго-западе Подмосковья в четверг, 30 ноября, температура может поднятья до 0..+1 градуса.

В пятницу, в первый день календарной зимы, столичный регион окажется в передней части атлантического циклона, усилится ветер, местами его порывы могут достигать 13-18 м/с. Днем пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, температура в Москве повысится до оттепели. Средняя суточная температура окажется выше нормы на 3-4 градуса. Ветреная пасмурная погода с осадками сохранится и в субботу. Атлантическое тепло частично расправится с выпавшим снегом. / meteonovosti.ru /
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