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Новости погоды
Сильнейшие ливни в Узбекистане
ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 27 ноября
В воскресенье часть территории Средней Азии оказалась во власти циклона, что из Закавказья двигался на Каспий и далее на Узбекистан.
На большей части Узбекистана за 25 первых дней ноября не выпало и капли дождя. А в воскресенье на города страны обрушились сильные ливни.
В Ташкенте за сутки выпал 36 мм, что составляет 80% от месячной нормы. И был установлен новый суточный максимум осадков, прежний составлял для 26 ноября 27,7 мм и принадлежал 1901 году.
В Самарканде за 26 ноября выпало 20 мм осадков, что тоже стало новым рекордом суток!
В понедельник, 27 ноября остатки дождливого циклона сместятся в предгорья Тянь- Шаня. / meteonovosti.ru /
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