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Новости погоды

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На юге Европейкой Росси снега больше, чем в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:32 Понедельник, 27 ноября

  В Москве в последнюю неделю установился крайне неудачный вариант ноябрьской погоды: господствует антициклон, но солнца нет, нет и снега. Антициклон не дает осадкам с запада добраться до столичного региона, однако облачность фронтов атлантических все же натекает на Москву и ее окрестности. Небо затянуто облаками и днем, и ночью, практически отсутствует суточный ход температуры, иногда сеет небольшой снежок, который по углам и потаенным местам тут же сдувает ветерок.

А вот по югу ЕТР циклоны перемещаются довольно свободно, там же обостряются и участки полярного фронта. Антициклон с востока России поддает на юг холодка. И в южных регионах Европейкой России этот холод вступает в противоборство с морским, теплым воздухом, вот и принимаются осадки, временами весьма обильный снег и мокрый снег. Поэтому местами сформировался снежный покров, который отсутствует в Москве.

26 ноября в Ростовской области отмечалось налипание мокрого снега (местами диаметр отложений достигал 13 мм), снегопады и мокрый снег продолжаются уже вторые сутки в Астраханской области. В Ростовской области и в Ставропольском крае высота снежного покрова местами достигает 6-8 см. За последние сутки в Астраханской области подросли сугробы до 12-17 см высотой. / meteonovosti.ru /
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