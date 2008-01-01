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Новости погоды

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В Астраханской области самые сильные осадки

ИА "Метеоновости" / 10:56 Понедельник, 27 ноября

  Антициклон-долгожитель занимает восточную половину ЕТР, но атлантические и южные циклоны и их атмосферные фронты методично атакуют этот вихрь, обходя его по северу и югу.

Один такой циклон сформировался на южной ветви полярного фронта, который протянулся от Средиземного моря до Средней Азии, и вышел на Каспий. Вот этот вихрь, который прослеживается уже и на высотных барических картах, обеспечил Астраханскую область продолжительными и сильными осадками. За прошедшие сутки эта южная, обычно очень засушливая область, стала рекордсменом по осадкам на всей территории России. Именно каспийские циклоны (в синоптике это уже имя нарицательное, как и средиземноморские циклоны) чаще всего приносят обильные осадки в Астраханскую область во все сезоны года.

Но в предзимье и зимой каспийские циклоны опасны тем, что приносят сырую, ветреную погоду с осадками в виде снега и мокрого снега, когда отмечаются гололедные явления, налипание мокрого снега.

Осадки накануне в Астраханской области шли в смешанном виде: в основном это снег и мокрый снег, снежная крупа, но местами отмечался и дождь. Выпало уже до 17 мм осадков, местами наблюдались отложения мокрого снега диаметром до 7 мм.

В Астрахани продолжается снег, видимость в котором падает до 1 км и менее. Все это создает опасную ситуацию на дорогах, затрудняет хозяйственную деятельность. Осадки будут отмечаться в Астраханской области еще и во вторник. / meteonovosti.ru /
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