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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 27 ноября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 17 по 26 ноября была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 21 ноября зарегистрирована малая магнитная буря, 24 ноября - отдельные возмущенные периоды.
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По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 27 ноября по 4 декабря солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной, что благоприятно для метеозависимых людей / meteonovosti.ru /