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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:47 Понедельник, 27 ноября



Предстоящим днём столичный регион останется на северо-западной периферии облачного антициклона.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 27 ноября сохранится облачная погода, без существенных осадков. Станет чуть теплее: максимальная температура воздуха в Москве составит -3..-1 градус, по области -6..-1. Средняя суточная температура будет близка к климатической норме. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер южный 3-8 м/с.



Такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций у большинства жителей региона. И только повышенный фон атмосферного давления может стать причиной недомоганий у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, прежде всего, у гипертоников.



Геомагнитный фон 27 ноября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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