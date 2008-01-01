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Самые холодные районы России



ИА "Метеоновости" / 13:52 Воскресенье, 26 ноября



Воскресный день с самыми низкими температурами в России зафиксирован в Якутии. В Сеймчане и Оймяконе столбик термометра опустился до отметки -46 градусов. Немного "теплее", -43 - в Сусумане, Омсукчане и Оленьке.



Самое некомфортное место в стране принадлежит Астраханской области. там идет сильный снег, в Астрахани, Атале и Волго-Каспийске температура составляет 0 градусов. Но из-за высокой влажности воздуха, которая приближается к абсолютной (100%) по ощущениями температура достигает -4 градуса.



В Ненецком автономном округе, в Варандее, -8 градусов, идет слабый снег, который сопровождается порывистым, до 16 м/с, ветром, поэтому температура тянет на -17. Высота снежного покрова составляет 25 см.



В Зиме (Иркутская область) наблюдается сильный ливневый снег, ветер усиливается в порывах до 12 м/с. Фактическая температура воздуха составляет -6, но из-за неблагоприятных явлений ощущается, как -11 градусов. Лежит снег, высотой 16 см. / meteonovosti.ru /



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