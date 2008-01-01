Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
26 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые холодные районы России

ИА "Метеоновости" / 13:52 Воскресенье, 26 ноября

  Воскресный день с самыми низкими температурами в России зафиксирован в Якутии. В Сеймчане и Оймяконе столбик термометра опустился до отметки -46 градусов. Немного "теплее", -43 - в Сусумане, Омсукчане и Оленьке.

Самое некомфортное место в стране принадлежит Астраханской области. там идет сильный снег, в Астрахани, Атале и Волго-Каспийске температура составляет 0 градусов. Но из-за высокой влажности воздуха, которая приближается к абсолютной (100%) по ощущениями температура достигает -4 градуса.

В Ненецком автономном округе, в Варандее, -8 градусов, идет слабый снег, который сопровождается порывистым, до 16 м/с, ветром, поэтому температура тянет на -17. Высота снежного покрова составляет 25 см.

В Зиме (Иркутская область) наблюдается сильный ливневый снег, ветер усиливается в порывах до 12 м/с. Фактическая температура воздуха составляет -6, но из-за неблагоприятных явлений ощущается, как -11 градусов. Лежит снег, высотой 16 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-5
Пн.
27 ноя.
-2
Вт.
28 ноя.
-2
Ср.
29 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Нампула		 -46
Оймякон

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100