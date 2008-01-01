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ИА "Метеоновости" / 13:39 Воскресенье, 26 ноября
День перевалил за полдень, но небо по-прежнему затянуто облаками. Тем не менее, потеплело, на главной метеостанции Москвы, ВДНХ -4.9, в районе МГУ, где идет снег, мокрый снег, -5.9 градусов, и видимость не превышает 4 км. Самая высокая температура, -4.6 градуса, зафиксирована в центре города, на Балчуге. В районе ТСХА и МГУ порывы ветра достигают 9 м/с. В Тушино сохраняется дымка. Атмосферное давление существенно не изменилось, 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха немного понизилась и составляет 87%. / meteonovosti.ru /
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