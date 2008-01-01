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Новости погоды

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На Европейской России сыро, тепло и с гололедами

ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 26 ноября

  Запад и северо-запад Европейской части, как и в минувшие дни находится под влиянием атмосферных фронтов обширного и глубокого североатлантического циклона, центр которого кружит вблизи юго-западного побережья Скандинавии. Накануне он отметился в Калининградской области сильными дождями, выпало до 16 мм, в Ненецком округе кружила метель при штормовом ветре, в порывах до 24 м/с.

В начале новой недели сколько-нибудь существенных изменений в синоптической ситуации не произойдет. Обширный многоцентровый циклон (один из центров расположится над Баренцевым морем, другой - над Финлояндией) по-прежнему будет кружить над Скандинавией. В теплой части циклонов с южным, юго-западным ветром на большую часть Европейской России продолжится вынос теплого и влажного морского воздуха.

Сохранится пасмурная, сырая с осадками в виде снега и мокрого снега, погода, местами ожидается его налипание (в Карелии отложение мокрого снега), гололедные явления и повышение температуры до оттепели. В Калининградской области осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они пройдут местами, днем немного станет прохладнее, +3..+6. В Ненецком автономном округе небольшой и умеренный снег, мокрый снег, на побережье ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, поднимет метели, днем температура повысится до оттепели, до +2 градусов.

Южные районы Русской равнины и Крым окажутся во власти атмосферных фронтов балканского циклона, чей центр расположится над Эгейским морем. Накануне в Ростовской области наблюдалось сложное гололедно-изморозевое отложение диаметром до 13 мм. В Чечне сильное налипание мокрого снега, на метеостанции Гудермес его диаметр составит 30 мм.

В начале новой недели в Волгоградской, Астраханской областях, Дагестане, утром в Ростовской области и Калмыкии, днем с распространением на Кабардино-Балкарию, Ингушетию и Чечню пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отдельные районы в ночные и утренние часы окутает туман, слабые гололедно-изморозевые явления, в Астраханской области и Дагестане ветре, 15-17 м/с. После холодной ночи, температура днем повысится до оттепели, до +2, местами до +6, по югу Краснодарского края и на Черноморском побережье до 11..12 градусов, в районе Сочи до 14 тепла, на севере Волгоградской области подморозит до -1..-6.

В Крыму местами соберется небольшой дождь.. опустится туман, ветер окрепнет в порывах до 17 м/с, днем 6..11, в горах 0..+5 градусов.

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