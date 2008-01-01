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На юг Дальнего Востока пробивается тепло



ИА "Метеоновости" / 12:22 Воскресенье, 26 ноября



В воскресный день южные районы Дальнего Востока находятся на северной периферии китайского антициклона. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 4-6 градусов. Осадков нет и солнечно, но из-за порывистого ветра возникает ощущение более низкой температуры, чем есть на самом деле: в Хабаровске она тянет на -23, в Благовещенске на -20, а вот во Владивостоке, где ветер не сильный, -6 градусов.



Но уже в начале новой недели из Забайкалья через юг Якутии на Амурскую область выйдет активный циклон, где ожидаются снегопады разной интенсивности и продолжительности, которые немного собью морозы, днем до -6..-11, а севере не ниже -21 градуса. Теплый воздух доберется и до Хабаровского края, где местами покружит небольшой снег, на юге (в теплом секторе циклона) без осадков, но ветрено, как и в центре, 15-18 м/с, на побережье северной части ветер окрепнет до штормового, 23 м/с; температура днем повысится в центральных районах до -8..-13, на севере до -11..-16, на юге до -5 градусов. В Приморье (в теплой части циклона), местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем температура повысится до оттепели, до +2 градусов, на севере до -6. / meteonovosti.ru /



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