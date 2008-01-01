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Якутия во власти морозов



ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 26 ноября



В субботу большая часть Якутии находилась на восточной периферии обширного антициклона, центр которого разместился над северо-востоком Иркутской области. С ветрами северных направлений в южную половину республики проникли новые порции арктического воздуха, и среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 4-6 градусов. На севере республики сказывалось отепляющее влияние циклонов, приближающихся с запада, поэтому среднее значение температуры превысило климатическую нормы на 6-8 градусов. Тем не менее выше -32 градусов в ночные часы не было нигде. В большинстве же улусов мороз усиливался до -36..-38 градусов. -39 наблюдалось в Изме, Юрты и Нере, -42 в Ярольине и Чурапче, -43 в Джелинде и Оленьке, в Оймяконе - полюсе холода - столбик термометра опустился до отметки -45 градусов. Но самая низкая температура -46.4 градуса зафиксирована в Агаякане, что находится в Оймяконском районе.



В начале новой недели погода на юге Якутии будет формироваться под влиянием циклона, который из Забайкальского края через юго-запад республики направляется в Амурскую область. На юго-западе и юге республики со снегопадами, на северо-востоке разыграется метель при ветре в порывах 13-18 м/с. На остальной территории Якутии небольшой снег пройдет не везде но сохранится морозная погода: ночью в основном до -41, на северо-западе и в Заречье до -46 градусов, преобладающая температура днем -30..-35, на северо-западе и в Заречье до -41, на юго-западе, юге и северо-востоке -23,-28, местами на северо-востоке до -17 градусов. / meteonovosti.ru /



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