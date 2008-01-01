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Чукотка во власти снегопадов и метелей



ИА "Метеоновости" / 11:42 Воскресенье, 26 ноября



Еще накануне в самом северо-восточном регионе России - на Чукотке - было аномально тепло, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения более, чем на 10 градусов, но до рекордных значений дело не дошло. Дискомфорт вносил лишь порывистый ветер: в Эгвекиноте и на острове Врангеля его порывы достигали 25-26 м/с, на мысе Уэлен 29 м/с.



В воскресенье Певек, что находится на арктическом побережье Чукотки, находится под влиянием ненастного циклона, который и засыпает снегопадами, местами сильными, при порывистом ветре кружат метели. На термометре -4 градуса, но из-за ненастья температура тянет на все -10 градусов.



На восточном побережье Чукотки, в Анадыре, "тишь да гладь, да божья благодать" благодаря гребню антициклона. Солнечно и -7, дискомфорт вносит порывистый ветер, до 11 м/с.



Но уже в начале новой недели погода сменит акценты. Циклон уйдет на восток, а вместе с ним и зона снегопадов, на восточном побережье ветер усилится в порывах до штормового, 20-25 м/с, разыграются метели, днем -14..-19, на восточном побережье -4..-9 градусов. А вот в Певеке погода улучшится. Сюда распространится гребень арктического антициклона: распогодится, снегопады прекратятся, но сохранится порывистый, 15-20 м/с, ветер, но грянут морозы: в течение суток около -17, местами -24..-29, ночью до -42 градусов. / meteonovosti.ru /



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