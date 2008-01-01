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ИА "Метеоновости" / 10:06 Воскресенье, 26 ноября
Утро воскресного дня встречает москвичей пасмурной и морозной погодой. На большинстве метеостанций города температура воздуха составляет ниже -8 градусов, на ВДНХ и в районе МГУ -9, в районе ТСХА столбик термометра остановился у отметки -10. Ветер южный и юго-восточный, в районе МГУ и ТСХА его порывы достигают 7 м/с. В Тушино на ДВНХ, МГУ и на Балчуге сформировались дымки, и видимость на дорогах не превышает 4 км.
Атмосферное давление 754 мм ртутного столба, что на 5 единиц выше нормального, относительная влажность воздуха повышенная, около 87%. / meteonovosti.ru /
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