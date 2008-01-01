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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 26 ноября



Зима в Москве и области в этом году началась в соответствии с календарными сроками - в середине ноября. И температура воздуха в нынешнем году даже ниже средних привычных значений на несколько градусов. Среднесуточная температура воздуха, согласно климатической норме, 26 ноября составляет -3 градуса, а высота снега, как правило, достигает 6-7 см. Но погода бывает разной. Когда-то снега не бывает, а в некоторые годы землю укрывают внушительные сугробы. В 1985 году в столице выпал сильный снег, количество осадков составило 11 мм. После такого снегопада высота снега увеличивается на 10-12 см. Температура воздуха тоже нередко преподносит сюрпризы. В этот день в Москве было и по-зимнему морозно, а было по-сентябрьски тепло. В далеком 1890 году в утренние часы подморозило до -32,8 градуса, и этот день был самым холодным днем в ноябре за всю историю наблюдений. Ноябрь 1890 года пополнил копилку семью температурными рекордами. Абсолютный температурный максимум, +9,4 градуса, состоялся в 1969 году. И в том году были обновлены сразу 5 максимумов подряд.



В прошлом, 2016 году, температура воздуха была выше климатической нормы, лежал снег высотой около 3 см.



Сегодня, 26 ноября, при облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается, на дорогах будет скользко, днем подморозит до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



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