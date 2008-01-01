

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:58 Воскресенье, 26 ноября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона, по западу Московской области погоду будет определять фронтальная зона с запада. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Утром и вечером местами возможен слабый гололёд. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе атмосферное давление останется повышенным, что неблагоприятно для метеозависимых людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. У них возможны головные боли, скачки артериального давления, шум в ушах. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.



Геомагнитный фон 26 ноября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



