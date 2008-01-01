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Новости погоды

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В Иркутской области снова снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 14:22 Суббота, 25 ноября

  Погода на территории вокруг Байкала устойчивостью не отличается. В минувший день, 24 ноября, погоду в Иркутской области портил циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Прошел сильный снег, выпало до 17 мм осадков, при порывистом ветре поднимались метели. 26 ноября циклон продолжит двигаться в юго-восточном направлении. И станет оказывать влияние на погоду не только в Иркутской области, но и в Забайкалье. Температура воздуха повысится, пройдет снег, в Иркутской области и в Бурятии местами сильный. Порывы ветра достигнут 13-18 м/с, в Иркутской области до 26 м/с, разыграются метели. Днем в Иркутской области термометры покажут 0..-5, местами до -10..-15 градусов, по югу -1..+4. В Забайкальском крае и в Бурятии -8..-13, местами при облачной погоде до -19, в южных районах до нуля градусов. / meteonovosti.ru /
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