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Новости погоды

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Сильные дожди прошли в Западной Европе

ИА "Метеоновости" / 14:09 Суббота, 25 ноября

  Страны Западной Европы в минувший день, 24 ноября, находились под опекой антициклона. Но существенные коррективы в погоду вносили атмосферные фронты, пересекавшие регион. Сильные осадки в сопровождении порывистого ветра отмечались в Португалии, Испании и Франции. Ветер во Франции усиливался до 18 м/с, прошли дожди, в отдельных районах ливневые. Количество осадков в Лиможе составило 40 мм, почти половина месячной нормы. В Испании дожди были не такими сильными, выпало до 25 мм небесной влаги. А в Португалии опять ливни, грозы и порывистый ветер до 21 м/с, да и ливень здесь был очень сильный, за неполных три часа в Оваре выпало до 34 мм осадков.

26 ноября атмосферное давление начнет расти - антициклон усилится, облаков и осадков станет меньше, ослабеет и ветер. В Испании осадков не ожидается, а во Франции и в Португалии возможны кратковременные дожди, местами порывы ветра до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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