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В Германии тепло и сыро



ИА "Метеоновости" / 13:46 Суббота, 25 ноября



Аномально теплая погода сохраняется в Германии. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Ведь Германия оказалась в теплом секторе североатлантического циклона. И снова температура повысилась до рекордных значений. 24 ноября в Берлине воздух прогрелся до 14,8 градуса, в Дрездене до 16,1, а в Штутгарте было 16,3 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем в 2006 году. На атмосферных фронтах, пересекавших регион, прошли сильные осадки, до 24 мм. Ветер в отдельных районах усиливался до 25 м/с.



26 ноября влияние на погоду будет оказывать южная периферия циклона. Пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 10-15 м/с, в порывах до 20 м/с. Температура воздуха заметно понизится: ночью 0..+5 градусов, днем теплее, 2..7. Это в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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