

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Североатлантический циклон досгиг Кольского полуострова



ИА "Метеоновости" / 13:28 Суббота, 25 ноября



Обширный циклонический вихрь с центром над Норвежским морем оказывал влияние на погоду в Европе. Атмосферные фронты этого циклона добрались до Кольского полуострова. В Мурманской области 24 ноября прошел сильный снег, выпало до 10 мм осадков, высота снежного покрова увеличилась на 8-10 см. В районе Никеля ветер в порывах усиливался до 20 м/с.



26 ноября североатлантический вихрь по-прежнему будет оказывать влияние на погоду в Мурманской области. Ночью пройдет снег, днем местами небольшой снег. На побережье ветер в порывах будет усиливаться до 15-17 м/с, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток -1..-6 градусов, на побережье местами до +1, ночью при прояснениях до -10 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



