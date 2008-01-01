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Новости погоды

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Североатлантический циклон досгиг Кольского полуострова

ИА "Метеоновости" / 13:28 Суббота, 25 ноября

  Обширный циклонический вихрь с центром над Норвежским морем оказывал влияние на погоду в Европе. Атмосферные фронты этого циклона добрались до Кольского полуострова. В Мурманской области 24 ноября прошел сильный снег, выпало до 10 мм осадков, высота снежного покрова увеличилась на 8-10 см. В районе Никеля ветер в порывах усиливался до 20 м/с.

26 ноября североатлантический вихрь по-прежнему будет оказывать влияние на погоду в Мурманской области. Ночью пройдет снег, днем местами небольшой снег. На побережье ветер в порывах будет усиливаться до 15-17 м/с, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток -1..-6 градусов, на побережье местами до +1, ночью при прояснениях до -10 градусов. / meteonovosti.ru /
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