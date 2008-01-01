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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 25 ноября

  В столице сохраняется антициклональный характер погоды. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха на главной станции ВДНХ -4,7 градуса, в Домодедово прохладнее, -6,1, на Балчуге -4,5. Ветер слабый, атмосферное давление высокое, 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 80 %. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Гарисса		 -41
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Балешвар

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