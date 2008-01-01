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Новости погоды

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Циклон продолжает терзать Камчатку и Магаданскую область

ИА "Метеоновости" / 12:03 Суббота, 25 ноября

  Циклонический вихрь, пришедший с юга, уже который день подряд не оставляет в покое Камчатку, Магаданскую область и острова. В минувший день, 24 ноября, из-за этого циклона и его атмосферных фронтов, вытянувшихся вдоль Курильской гряды и пересекавших Камчатку, вновь прошли сильные осадки и дул резкий порывистый ветер. На Курилах ветер в порывах усиливался до 22 м/с, в Магаданской области прошел сильный снег, выпало до 21 мм осадков, при ветре, достигавшем в порывах штормовой силы, мели метели. Ненастно и ветрено было на Сахалине. Непогода опять бушевала на Камчатке. Особенно досталось югу полуострова. Вновь ветер ураганной силы, до 45 м/с, и сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, количеством до 25 мм.

Активный циклон держит путь на север и 26 ноября его центр достигнет Восточно-Сибирского моря. На Чукотке и на побережье Якутии пройдет снег, на Чукотке местами сильный, ветер в порывах достигнет 20-25 м/с, на Чукотке до 28 м/с, поднимется метель. В Магаданской области и в Камчатском крае, несмотря повышение атмосферного давления, на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. Атмосферные фронты принесут в регионы снег. Из-за резкой разницы давления на границе антициклона и циклона ветер в порывах усилится до 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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