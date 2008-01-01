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Температура воздуха на Дальнем Востоке бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:30 Суббота, 25 ноября



Активный циклонический вихрь, хозяйничавший в Охотском море, портил погоду в Магаданской области, на Чукотке, Камчатке, Сахалине и Курильских островах. 24 ноября здесь мели метели, ветер усиливался до ураганных значений, прошли сильные осадки. Но помимо снега и ветра южный циклон принес теплый воздух. Температура на побережье Магаданской области, на Курильских островах и на Камчатке заметно повысилась. Аномалия температуры в центральных районах Камчатского края составила 8-10 градусов, на Курильских островах скромнее, 5-7 градусов. В очередной раз были обновлены температурные максимумы. В Северо-Курильске воздух прогрелся до 7,5 градуса, что более чем на 2 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2013 году. В Петропавловске-Камчатском термометры показали 5,8 градуса, предыдущий максимум, 4,4 градуса, остался в 2006 году.



26 ноября на Курилах ожидается небольшой снег, днем -3..+2. В Камчатском крае временами небольшой снег, на севере местами умеренный снег, порывы ветра до 9-14 м/с, днем на юге -1..-6, на севере 0..-5, при облачности до -12 градусов. В последующие дни регион окажется в области повышенного давления, температура воздуха понизится, облаков и осадков станет меньше. / meteonovosti.ru /



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