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Новости погоды

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На Ямале сугробы растут

ИА "Метеоновости" / 10:35 Суббота, 25 ноября

  Циклонический вихрь, перебравшийся из Республики Коми в Туруханский район, принес на Ямал и в Ханты-Мансийский округ снегопады и метели. Метели мели при ветре, в порывах достигавшем 23 м/с, прошел снег, в отдельных районах сильный и очень сильный. 24 ноября в Ямало-Ненецком округе выпало до 15 мм осадков, в Ханты-Мансийском - еще больше, до 25 мм. Высота снежного покрова на Ямале увеличилась на 15-17 см, а в Ханты-Мансийском округе - на 23-27 см.

26 ноября циклонический вихрь переместится к югу Восточной Сибири, северные и центральные районы Западной Сибири окажутся в гребне антициклона с центром над Уралом. Осадков станет меньше, ослабеет и ветер. На Ямале местами пройдет снег, при порывистом ветре поднимется метель, порывы ветра достигнут 12-17 м/с, температура воздуха днем -9..-14 градусов, местами до -24. В Ханты-Мансийском округе местами небольшой снег, метель, ветер 11-16 м/с, днем -7..-12, местами -13..-18. / meteonovosti.ru /
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