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ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 25 ноября
Небо над Москвой затянуто облаками. Пока в столице сохраняется антициклональный тип погоды, но влияние североатлантического циклона, центр которого находится над Норвежским морем, ощущается. Атмосферное давление постепенно падает и составляет на 9 часов 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 85 %, ветер слабый. Температура воздуха на станции ВДНХ -5,8 градуса, прохладнее в Шереметьево и в МГУ, -6,3 и -6,2 градуса соответственно. Повыше температура в центре города, на Балчуге -5,3 градуса. К середине дня термометры покажут -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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