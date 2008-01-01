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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:35 Суббота, 25 ноября



Несмотря на то, что на календаре конец ноября, снежная зима не торопится в Москву. Температура воздуха в столице ниже климатической норм, но снега очень мало, а ведь к этому времени, согласно многолетним наблюдениям, его высота уже достигает 6-7 см. Климатическая норма температуры для 25 сентября -2,8 градуса, на не каждый год такое бывает. Случаются как морозные ночи, так и теплые дни. В далеком 1890 году в утренние часы подморозило до -28,8 градуса. Ноябрь в том году был холодным и пополнил ноябрьскую копилку семью температурными рекордами, один из них, 26 ноября, вошел в историю как абсолютный рекорд ноября, когда воздух под утро остывал до -32,8 градуса. Абсолютный температурный максимум, +9,4 градуса, состоялся в 1969 году. И в том году были обновлены сразу 5 максимумов подряд. В 1975 году в Москве прошел сильный снегопад, выпало до 16,6 мм осадков - сугробы увеличились на 15-20 см. Необычное явление, зимняя гроза, наблюдалось в столице в 1973 году. В 1969 и в 1986 годах сгущался туман, а в 1983 году мели метели.



В прошлом, 2016 году, температура воздуха была выше климатической нормы, лежал снег высотой около 3 см.



Сегодня, 25 ноября, днем в столице температура воздуха будет не выше -2 градусов, при облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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