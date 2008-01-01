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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:24 Суббота, 25 ноября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе атмосферное давление продолжит расти, что неблагоприятно для метеозависимых людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, такими как нейро-циркуляторная дистония, мигренями. У них возможны головные боли, скачки артериального давления, шум в ушах. При первых признаках ухудшения самочувствия следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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