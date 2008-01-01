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Новости погоды

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В Туруханской районе пройдет снег, усилится ветер

ИА "Метеоновости" / 14:13 Пятница, 24 ноября

  Циклонический вихрь, который переберется из Республики Коми в Эвенкию, заметно испортит погоду в Ханты-Мансийском округе и в Туруханском районе. 25 ноября в Ханты-Мансийском округе пройдет снег, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с, поднимется метель, преобладающая температура воздуха, в отдельных районах сильный. В Туруханском районе снег, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 13-18 м/с, при порывистом ветре разыграется метель. Температура воздуха в ночные часы повысится до -15..-20, местами -25..-30, днем термометры покажут -10..-15, местами -20..-25. / meteonovosti.ru /
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