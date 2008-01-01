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Рекордное количество осадков выпало на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:32 Пятница, 24 ноября



Заполняющийся циклон, в тыловой части которого оказались северо-восточные области ЕТР, проявил себя снегопадами, метелями и порывистым. На севере осадки 23 ноября были рекордными. В Нарьян-Маре прошли сильные снегопады, выпало до 6,4 мм осадков, прежний рекорд, 4,6 мм, остался в далеком 1976 году. В Усть-Цильме (Коми) выпало до 15 мм осадков в виде снега, что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году. В Койнасе (Архангельская область) шел сильный снег, выпало 12 мм осадков, сугробы подросли на 10-15 см. Был перекрыт максимум осадков 1965 года (8,1 мм). В ближайшие дни очередной циклон с Северной Атлантики принесет в регион осадки. Температура воздуха повысится. / meteonovosti.ru /



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