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На Дальнем Востоке погода наладится



ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 24 ноября



Активный циклонический вихрь, бушевавший в акватории Охотского моря, не оставил без внимания Камчатку, Магаданскую область, Сахалин и Курилы, дотянулись его фронты и до Хабаровского края. На Курильских островах ветер усиливался до ураганных значений, 35 м/с, прошел ливневой дождь, за ночь с 23 на 24 ноября выпало до52 мм осадков. В Хабаровском крае мели метели при ветре до 26 м/с, выпал сильный снег (до 18 мм осадков). Самые сильные ветра отмечались на юге Камчатки, ветер в порывах достигал 48 м/с (станция Озерная), прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало до 24 мм небесной влаги.



25 ноября циклонический вихрь переместится в Магаданскую область и начнет заполняться. Пройдет снег, ветер на побережье усилится до 18-23 м/с, в центральных районах температура повысится. На Чукотке пройдет сильный снег с дождем, ветер в порывах достигнет 23-28 м/с, поднимется метель. / meteonovosti.ru /



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