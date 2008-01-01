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Новости погоды

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На Дальнем Востоке погода наладится

ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 24 ноября

  Активный циклонический вихрь, бушевавший в акватории Охотского моря, не оставил без внимания Камчатку, Магаданскую область, Сахалин и Курилы, дотянулись его фронты и до Хабаровского края. На Курильских островах ветер усиливался до ураганных значений, 35 м/с, прошел ливневой дождь, за ночь с 23 на 24 ноября выпало до52 мм осадков. В Хабаровском крае мели метели при ветре до 26 м/с, выпал сильный снег (до 18 мм осадков). Самые сильные ветра отмечались на юге Камчатки, ветер в порывах достигал 48 м/с (станция Озерная), прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало до 24 мм небесной влаги.

25 ноября циклонический вихрь переместится в Магаданскую область и начнет заполняться. Пройдет снег, ветер на побережье усилится до 18-23 м/с, в центральных районах температура повысится. На Чукотке пройдет сильный снег с дождем, ветер в порывах достигнет 23-28 м/с, поднимется метель. / meteonovosti.ru /
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