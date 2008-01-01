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Аномальное распределение температуры и осадков на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 24 ноября



зима в среднюю полосу России не торопится. Отличительной чертой конца сезона станет аномальное распределение температуры: на севере ЕТР будет теплее, чем на юге.



Причиной тому станет мощный циклон с Норвежского моря, один из центром которого окажется над Баренцевым морем. А на юге погоду станет определять гребень холодного антициклона.



На смену аномально холодной погоде на Кольском полуострове, где среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-8, а в некоторых районах и на 10 градусов, потеплеет градусов на 5-7, в течение суток -1..-6 градусов. В Архангельской области температура повысится до оттепели.



Средняя суточная температура воздуха окажется близкой к -4 градусам, как в Мурманской области, так и в центре России и на юге ЕТР. Но для жителей севера это " теплее" обычного градуса на 3-4, а для южан настоящий зимний холод.



Снег на юге Европейской России в выходные дни не исключен, в Ростовской и Волгоградской области ночи будут морозными, при прояснениях в антициклоне до -13 градусов. / meteonovosti.ru /



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