Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
24 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное распределение температуры и осадков на ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 24 ноября

  Ноябрь близится к концу, а снежная зима в среднюю полосу России не торопится. Отличительной чертой конца сезона станет аномальное распределение температуры: на севере ЕТР будет теплее, чем на юге.

Причиной тому станет мощный циклон с Норвежского моря, один из центром которого окажется над Баренцевым морем. А на юге погоду станет определять гребень холодного антициклона.

На смену аномально холодной погоде на Кольском полуострове, где среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-8, а в некоторых районах и на 10 градусов, потеплеет градусов на 5-7, в течение суток -1..-6 градусов. В Архангельской области температура повысится до оттепели.

Средняя суточная температура воздуха окажется близкой к -4 градусам, как в Мурманской области, так и в центре России и на юге ЕТР. Но для жителей севера это " теплее" обычного градуса на 3-4, а для южан настоящий зимний холод.

Снег на юге Европейской России в выходные дни не исключен, в Ростовской и Волгоградской области ночи будут морозными, при прояснениях в антициклоне до -13 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-4
Сб.
25 ноя.
-3
Вс.
26 ноя.
-3
Пн.
27 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Кара		 -50
Юрты

некомфортное место: Магадан
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100