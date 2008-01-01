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Ливни и грозы в Португалии



ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 24 ноября



Мощный циклон с центром над севером Норвегии определяет погоду практический на всей Европе. Его атмосферные фронты дотянулись даже до Пиренейского полуострова и Азорских островов.



Днем 23 ноября через Португалию проходил холодный атмосферный фронт, на котором наблюдались грозы и сильные ливни. На Азорах местами выпало до 35 мм осадков. В Лиссабоне, который в ноябре страдал от засухи, дожди были сильными, до 18 мм.



После прохождения фронта, на выходные дни, дождей в Португалии станет меньше, максимальная температура не превысит 20 градусов. Вновь погода здесь испортится в понедельник, ожидаются дожди и грозы, местами сильные. / meteonovosti.ru /



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