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Новости погоды

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Ливни и грозы в Португалии

ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 24 ноября

  Мощный циклон с центром над севером Норвегии определяет погоду практический на всей Европе. Его атмосферные фронты дотянулись даже до Пиренейского полуострова и Азорских островов.

Днем 23 ноября через Португалию проходил холодный атмосферный фронт, на котором наблюдались грозы и сильные ливни. На Азорах местами выпало до 35 мм осадков. В Лиссабоне, который в ноябре страдал от засухи, дожди были сильными, до 18 мм.

После прохождения фронта, на выходные дни, дождей в Португалии станет меньше, максимальная температура не превысит 20 градусов. Вновь погода здесь испортится в понедельник, ожидаются дожди и грозы, местами сильные. / meteonovosti.ru /
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