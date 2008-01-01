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Новости погоды

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На севере ЕТР сохранится ненастная и ветреная погода

ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 24 ноября

  В северных районах европейской России погода весьма неспокойная. 23 ноября на побережье Ненецкого округа порывы ветра достигали 25 м/с - регион находился между двумя циклонами в барическом гребне. Один вихрь кружил над востоком Коми и постепенно заполнялся, а другой - над Норвежским морем.

25 ноября в регионе установится антициклон, но коррективы в погоду внесут атмосферные фронты, да и североатлантический циклон напомнит о себе. Пройдет снег различной интенсивности, ветер в порывах усилится до 13-18 м/с, днем термометры покажут -6..-11 градусов, местами до -17. В последующие дни влияние на погоду начнет оказывать циклонический вихрь и его атмосферные фронты, пройдет снег от небольшого до умеренного, при порывистом ветре (17-22 м/с) разыграется метель. Температура повысится: днем -3..-8, местами до +2 градусов. / meteonovosti.ru /
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