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Германия во власти атлантического циклона



ИА "Метеоновости" / 11:03 Пятница, 24 ноября



Циклонический вихрь с центром над Норвежским морем в минувшие дни оказывал влияние на погоду в Западной Европе и в Скандинавии. Германия 23 ноября находилась в теплом секторе циклона, температура воздуха превышала привычные показатели на 4-6 градусов. Были обновлены многолетние температурные максимумы. В Гамбурге воздух прогрелся до 14,5 градуса, в Бремене до 14,9, в Ганновере было 15, в Лейпциге 14,5, во Франкфурте-на-Майне 15,4 градуса. На границе антициклона с юга и циклонического вихря ветер в порывах усиливался до штормовых значений. В Брокене порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с. Осадков было мало.



Уже в субботу, 25 ноября, температура в Германии существенно понизится, страну пересечет холодный атмосферный фронт. Днем 5..10 градусов, ночью 2..7. Пройдут дожди, ветер усилится до 10-15 м/с, местами порывы до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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