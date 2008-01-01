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Новости погоды

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Ураганные ветры на востоке России

ИА "Метеоновости" / 09:57 Пятница, 24 ноября

  Крайние восточные районы страны не оставляют без внимания циклоны. Сегодня очередной вихрь, преодолев за сутки расстояние от Сахалина до севера Курильской гряды, принесет целый комплекс неблагоприятной погоды в Камчатский край. Осадки, начавшиеся ночью, усилятся. Они будут идти в виде дождя и снега, порывы ветра достигнут 17-22 м/с, на юго-восточном побережье 25-30 м/с, на юго-западном побережье ветер усилится до ураганного, 45-50 м/с. Будет бушевать метель. Очень сильный дождь ожидается и на севере Курильской гряды, ветер в порывах достигнет 33-38 м/с. Атмосферные фронты, связанные с циклоном, протянутся до Магаданской области и здесь ожидается сильный снег, ветер 16-21 м/с поднимет метель.

Циклон выносит очередную порцию теплого воздуха, температура повысится. В Камчатском крае днем от 0 до +5 градусов, на Курилах от 2 до 7 тепла, а в Магаданской области, несмотря на повышение, температура останется отрицательной, на побережье от -4 до -9 градусов. / meteonovosti.ru /
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