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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:25 Пятница, 24 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градусов. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 757 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и Подмосковье похолодает, атмосферное давление резко повысится. Хотя намечается временная передышка от осадков. При резких колебаниях метеоэлементов дискомфорт могут испытывать как люди с заболеваниями бронхо-легочной системы, суставов и позвоночника, так и с сердечно-сосудистой патологией. В случае необходимости желательно прибегнуть к медикаментозной помощи. Будьте осторожны, на дорогах местами очень скользко! / meteonovosti.ru /



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