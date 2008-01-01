Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
24 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:25 Пятница, 24 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градусов. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 757 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и Подмосковье похолодает, атмосферное давление резко повысится. Хотя намечается временная передышка от осадков. При резких колебаниях метеоэлементов дискомфорт могут испытывать как люди с заболеваниями бронхо-легочной системы, суставов и позвоночника, так и с сердечно-сосудистой патологией. В случае необходимости желательно прибегнуть к медикаментозной помощи. Будьте осторожны, на дорогах местами очень скользко! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-5
Пт.
24 ноя.
-4
Сб.
25 ноя.
-4
Вс.
26 ноя.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Гриффит		 -48
Делянкир

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Инглвуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100