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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:44 Четверг, 23 ноября



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Казанью. При сплошной облачности в Москве и области без осадков. Температура воздуха в столице -3..-5 градуса, по области -2..-7. Ветер северный, 5-10 м/с. Условия для гололедицы. / meteonovosti.ru /



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