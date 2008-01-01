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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 23 ноября



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -3 градуса, Северо-восточном --3..-4 градуса, Восточном -3 градуса, Юго-восточном -2..-3 градуса, Южном -2..-3 градуса, Юго-западном -3 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -3..-4 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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