|
|
|
Новости погоды
На Урал надвигается сибирский холод
ИА "Метеоновости" / 13:27 Четверг, 23 ноября
На Урале последний месяц осени мало напоминает о приближающейся зиме. Так, в Екатеринбурге за истекшие дни не было ни одного дня с отрицательной аномалией температуры воздуха. Под утро температура колебалась от 0 до -5, днем в первой декаде месяца чаще была положительной, в начале месяца даже повышалась до +4 градусов, во второй декаде месяца колебалась от 0 до -4, а ее среднесуточное значение в отдельные дни превышало норму на 6 градусов.
Вот и в минувшие сутки на Урале и в прилегающих районах Западной Сибири сохранялась аномально теплая погода, на 4-8 градусов выше нормы.
Но уже в выходные дни сюда начнет распространяться холодный воздух с востока и температура понизится. В субботу на Среднем Урале днем уже от 2 до 7 мороза, на Южном Урале от 0 до -5 градусов. В воскресенье похолодает и на Южном Урале местами морозы усилятся до -10 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.