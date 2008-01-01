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Новости погоды

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На Урал надвигается сибирский холод

ИА "Метеоновости" / 13:27 Четверг, 23 ноября

  На Урале последний месяц осени мало напоминает о приближающейся зиме. Так, в Екатеринбурге за истекшие дни не было ни одного дня с отрицательной аномалией температуры воздуха. Под утро температура колебалась от 0 до -5, днем в первой декаде месяца чаще была положительной, в начале месяца даже повышалась до +4 градусов, во второй декаде месяца колебалась от 0 до -4, а ее среднесуточное значение в отдельные дни превышало норму на 6 градусов.

Вот и в минувшие сутки на Урале и в прилегающих районах Западной Сибири сохранялась аномально теплая погода, на 4-8 градусов выше нормы.

Но уже в выходные дни сюда начнет распространяться холодный воздух с востока и температура понизится. В субботу на Среднем Урале днем уже от 2 до 7 мороза, на Южном Урале от 0 до -5 градусов. В воскресенье похолодает и на Южном Урале местами морозы усилятся до -10 градусов. / meteonovosti.ru /
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