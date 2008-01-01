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Новости погоды

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На европейском юге сохраняется холодная погода

ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 23 ноября

  В середине текущей недели в южных областях европейской территории резко похолодало. Крым, низовье Дона, Краснодарский и Ставропольский края оказались в тыловой части активного южного циклона. В дневные часы температура воздуха в Ростове на Дону дотянула лишь до +1.3 градусов, в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму было не выше +6, на черноморском побережье от +7 в Анапе до +10 в Сочи. Похолодание сопровождалось осадками, местами сильными. В Краснодарском крае всю среду и ночь на четверг шел сильный мокрый снег с дождем, выпало до 24 мм осадков. В горных районах Адыгеи отмечалось сильное налипание мокрого снега, местами диаметр отложений достигал 50 мм.

Сегодня и в пятницу на европейском юге еще сохранится неблагоприятная погода. В большинстве районов пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, в приморских районах - сильный дождь, в районе Сочи - гроза. Температура днем близкая к нулю, на черноморском побережье от 3 до 8 градусов тепла.

В выходные дня в эти края пожалует антициклон. Ненастье отступит, но температура существенно не изменится. Ее среднесуточное значение останется на 2-4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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