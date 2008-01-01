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О погоде в Москве и области в выходные дни



ИА "Метеоновости" / 12:01 Четверг, 23 ноября



зима с осенью борется. В текущем ноябре в столичной области эта примета полностью оправдывается: морозец сменяется оттепелью, а снег то выпадет, то растает.



В этом году облик последнего месяца осени переменчив: с первых дней он напомнил москвичам о приближающейся зиме. Под утро морозы усиливались до -2,-7 градусов, а среднесуточная температура почти на 4 градуса не дотягивала до нормы. Но во второй пятидневке месяца Московскую землю облюбовали атлантические циклоны. Нескончаемой чередой они перемещались по европейскому северу, надежно прикрывая центральные области от вторжения холодных арктических ветров. Столбики термометров поползли вверх, и даже в ночные часы температура была положительная, а ее превышение по отношению к норме составляло 2-4 градуса. Завершил нашествие циклонов - южный вихрь. Сильными снегопадами он прошелся по востоку Центрального округа.



В ночь на четверг Москва и область оказались в его тыловой части. Атмосферное давление подросло, в холодном воздухе сформировался антициклон, и температура на территории Москвы и области стала отрицательной, -2.. -5 градусов.



В пятницу и приближающиеся выходные дни антициклон будет усиливаться, и останется полноправным хозяином погоды на Московской земле.



В облаках будут появляться просветы, осадков не ожидается, а температура сохранится отрицательной. Под утро в Москве -5.. -7, по области местами до -9 градусов, днем -1.. -6 градусов. Среднесуточная температура прогнозируется почти на 2 градуса ниже нормы, и будет соответствовать началу декабря.



Москва на выходные дни останется без снежного покрова, а на востоке Подмосковья местами сохранятся настоящие декабрьские сугробы. / meteonovosti.ru /



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