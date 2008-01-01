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Рекордные осадки в центре России



ИА "Метеоновости" / 11:29 Четверг, 23 ноября



Выход южного циклона, как правило, сопровождается обильными осадками. Не стал исключением и циклонический вихрь, что стал виновником неблагоприятной погоды не только в южной половине европейской территории, но и в Центральном федеральном округе. Фронтальная система, связанная с циклоном, накрыла ненастной зоной, южные, восточные и северо-восточные области округа. Сильный снег, до 11 мм, отмечался в Тамбовской области, наблюдалось налипание мокрого снега, диаметр отложений до 24 мм. Во Владимирской области выпало до 14 мм осадков, в Костромской - до 14 мм, в Ивановской до 20 мм. В Воронежской области количество выпавших осадков за сутки составило 16 мм, что стало суточным рекордом (предыдущий рекорд - 13.1 мм был отмечен в 1977 году).



Высота снега быстро увеличилась и более 20 см на сегодняшний день она составляет во Владимирской области (23 см), Рязанской области (25 см), Воронежской области (26 см), Ивановской области (до 28 см). А самые высокие сугробы в центральных областях - в Костромской области (до 32 см). / meteonovosti.ru /



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