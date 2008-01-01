Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
23 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зима установилась лишь на востоке Подмосковья

ИА "Метеоновости" / 10:40 Четверг, 23 ноября

  В последнем месяце осени погода готовится к зимнему режиму. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, а среднесуточное значение температуры переходит через ноль в сторону отрицательных значений. В ноябре текущего года зима не раз делала вылазку в столице и ее окрестностях. Но установиться снежному покрову до сегодняшнего дня мешал теплый воздух, щедро поставляемый атлантическими циклонами. Снежный покров устанавливался на короткое время, его высота местами даже достигала 7 см. Но под натиском теплого воздуха надолго сохраниться ему не удавалось. И лишь в самом восточном районе Подмосковья, Шатурском, зима утвердилась в правах хозяйки сезона уже с первых ноябрьских дней. В то время, как к середине месяца, снежный покров сохранялся лишь в северных и северо-западных районах, в Волоколамске его высота составляла 4 см, в Шатурском районе, в Черустях, высота снега была до 12 см.

В последние дни снега на юго-востоке, востоке и северо-востоке Подмосковья добавил южный циклон. В большей степени он опять же проявил себя в Шатурском районе, где выпало до 8 мм, а высота снега на сегодняшний день составляет уже 19 см.

После визита южного циклона до 7 см подросли сугробы в Коломне и до 11 см в Кашире. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-3
Пт.
24 ноя.
-4
Сб.
25 ноя.
-4
Вс.
26 ноя.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Кожикоде		 -49
Делянкир

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100