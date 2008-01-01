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Зима установилась лишь на востоке Подмосковья



ИА "Метеоновости" / 10:40 Четверг, 23 ноября



В последнем месяце осени погода готовится к зимнему режиму. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, а среднесуточное значение температуры переходит через ноль в сторону отрицательных значений. В ноябре текущего года зима не раз делала вылазку в столице и ее окрестностях. Но установиться снежному покрову до сегодняшнего дня мешал теплый воздух, щедро поставляемый атлантическими циклонами. Снежный покров устанавливался на короткое время, его высота местами даже достигала 7 см. Но под натиском теплого воздуха надолго сохраниться ему не удавалось. И лишь в самом восточном районе Подмосковья, Шатурском, зима утвердилась в правах хозяйки сезона уже с первых ноябрьских дней. В то время, как к середине месяца, снежный покров сохранялся лишь в северных и северо-западных районах, в Волоколамске его высота составляла 4 см, в Шатурском районе, в Черустях, высота снега была до 12 см.



В последние дни снега на юго-востоке, востоке и северо-востоке Подмосковья добавил южный циклон. В большей степени он опять же проявил себя в Шатурском районе, где выпало до 8 мм, а высота снега на сегодняшний день составляет уже 19 см.



После визита южного циклона до 7 см подросли сугробы в Коломне и до 11 см в Кашире. / meteonovosti.ru /



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