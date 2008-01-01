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Дальний Восток остается во власти циклонов



ИА "Метеоновости" / 10:13 Четверг, 23 ноября



Активные циклонические вихри не оставляют в покое крайний восток страны. Вот и в середине недели сразу два активных циклона кружили над восточными районами Дальневосточного округа. Один из них стал виновником неблагоприятной погоды над южными районами Хабаровского края, другой медленно смещался по арктическому побережью Чукотского автономного округа. Своим влиянием он охватил не только Чукотку, но и Магаданскую область, а также Камчатский край. Шли осадки разной интенсивности, ветер усиливался до 20 м/с и более (в Камчатском крае и на Сахалине до 24 м/с).



Но самой неспокойной погода была в Магаданской области: шел сильный снег, при усилении ветра бушевала продолжительная метель. В среду и ночь на четверг выпало до 17 мм. В Магаданской области с первых дней ноября отмечалась неблагоприятная погода со снегопадами, метелями и усилением ветра. В самом Магадане уже в первой декаде ноября месячная норма по осадкам была выполнена (выпало 47 мм при норме 43 мм). Во второй декаде снег шел ежедневно, в отдельные дни он был сильным, и в месячную копилку добавилось еще 40 мм осадков. Со снегопадов началась и третья декада месяца. В ближайшие дни очередной активный циклон поднимается вдоль Курильской гряды и в пятницу приблизится к югу Камчатского края. В сфере его влияния окажется и Магаданская область. Есть вероятность, что до конца месяца суммарное количество осадков в области будет около трех месячных норм. / meteonovosti.ru /



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