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О продолжительности солнечного сияния в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 23 ноября



Ноябрь в Москве относится к темному времени года. В среднем продолжительность солнечного сияния в городе составляет 32 часа, а полностью солнечных дней бывает не более 5. То есть мы в среднем получаем всего 13 % от возможного количества солнечного света.



Но бывают годы, когда солнце в ноябре почти совсем "забывает" о жителях столицы. Так в ноябре 2001 и 2003 годов продолжительность солнечного сияния составляла всего 11 часов, или 4 % от возможного.



Ноябрь текущего года также не балует москвичей лучами осеннего солнца. А самым солнечным за последние 15 лет в Москве был ноябрь 2008 года, когда солнце светило 51 час. / meteonovosti.ru /



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