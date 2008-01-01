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Новости погоды

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О продолжительности солнечного сияния в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 23 ноября

  Ноябрь в Москве относится к темному времени года. В среднем продолжительность солнечного сияния в городе составляет 32 часа, а полностью солнечных дней бывает не более 5. То есть мы в среднем получаем всего 13 % от возможного количества солнечного света.

Но бывают годы, когда солнце в ноябре почти совсем "забывает" о жителях столицы. Так в ноябре 2001 и 2003 годов продолжительность солнечного сияния составляла всего 11 часов, или 4 % от возможного.

Ноябрь текущего года также не балует москвичей лучами осеннего солнца. А самым солнечным за последние 15 лет в Москве был ноябрь 2008 года, когда солнце светило 51 час. / meteonovosti.ru /
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