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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:25 Четверг, 23 ноября



С ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона с юго-запада. Местами еще возможен слабый снег, преимущественно в восточной части региона. Максимальная температура воздуха в Москве составит -3..-1 градус, в Подмосковье -5..0 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще подрастет и в середине дня достигнет 752 мм ртутного столба, что уже выше нормального. Относительная влажность воздуха останется повышенной, около 70%. На дорогах местами гололедица.



Такая влажная и прохладная погода неблагоприятна для людей страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы. В целом у большинства же такая погода заметных метеопатических реакций вызывать не должна. / meteonovosti.ru /



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