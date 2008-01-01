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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:25 Четверг, 23 ноября
С ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона с юго-запада. Местами еще возможен слабый снег, преимущественно в восточной части региона. Максимальная температура воздуха в Москве составит -3..-1 градус, в Подмосковье -5..0 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще подрастет и в середине дня достигнет 752 мм ртутного столба, что уже выше нормального. Относительная влажность воздуха останется повышенной, около 70%. На дорогах местами гололедица.
Такая влажная и прохладная погода неблагоприятна для людей страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы. В целом у большинства же такая погода заметных метеопатических реакций вызывать не должна. / meteonovosti.ru /
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